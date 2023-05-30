Тиск рф не змусить Естонію відмовитись від очолення ОБСЄ - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Естонія не планую піддаватись впливу рф, яка виступає проти запланованого головування балтійської країни в Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє ERR, пише УНН.
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"Ми не відмовимося від своєї можливості бути головою через те, що росія може диктувати, хто їм підходить", - сказав міністр.
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Як зазначає МЗС, росія прагне боротися не лише з Естонією, а й блокувати діяльність різних міжнародних організацій, які побудовані на демократичних засадах і де враховуються інтереси різних держав-членів.
"москва хоче заблокувати цю діяльність, яка б боролася і давала оцінку агресії Росії. Це цілком зрозуміло, але це неприйнятно, і ми не піддамося цьому тиску", - заявив міністр.
"Всі розуміють, що питання не в Естонії, а в поведінці росії. Подивимося, що буде далі. До наступного року ще є час, і обговорення продовжуються", - зазначив Цахкна.
Довідково
Естонія вже подавала свою кандидатуру на головування в ОБСЄ у 2021, однак тоді росія та білорусь скористалися можливістю заблокувати це, оскільки для затвердження кандидатури нового голови необхідний консенсус.