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Тиск рф не змусить Естонію відмовитись від очолення ОБСЄ - МЗС

Київ • УНН

 • 373143 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Естонія не планую піддаватись впливу рф, яка виступає проти запланованого головування балтійської країни в Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє ERR, пише УНН.

Цитата 

"Ми не відмовимося від своєї можливості бути головою через те, що росія може диктувати, хто їм підходить", - сказав міністр.

Деталі 

Як зазначає МЗС, росія прагне боротися не лише з Естонією, а й блокувати діяльність різних міжнародних організацій, які побудовані на демократичних засадах і де враховуються інтереси різних держав-членів.

"москва хоче заблокувати цю діяльність, яка б боролася і давала оцінку агресії Росії. Це цілком зрозуміло, але це неприйнятно, і ми не піддамося цьому тиску", - заявив міністр.

"Всі розуміють, що питання не в Естонії, а в поведінці росії. Подивимося, що буде далі. До наступного року ще є час, і обговорення продовжуються", - зазначив Цахкна.

Довідково

Естонія вже подавала свою кандидатуру на головування в ОБСЄ у 2021, однак тоді росія та білорусь скористалися можливістю заблокувати це, оскільки для затвердження кандидатури нового голови необхідний консенсус.

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