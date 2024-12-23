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Тищенко не явился в суд, потому что у него обнаружили ишемическую болезнь сердца - прокурор

Тищенко не явился в суд, потому что у него обнаружили ишемическую болезнь сердца - прокурор

Киев  •  УНН

 • 3202 просмотра

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Нардеп Николай Тищенко не прибыл на судебное заседание по делу о незаконном лишении свободы ветерана, сославшись на ишемическую болезнь сердца. Политик обратился в медучреждение в 4 утра в день заседания.

Народный депутат Николай Тищенко, которого с его охраной подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего Дмитрия Мазохи в Днепре, не явился на судебное заседание из-за того, что у него якобы обнаружили ишемическую болезнь сердца. Об этом заявил прокурор, сообщает Суспільне, передает УНН.

«Тищенко в 4 утра 23 декабря обратился в медучреждение в Киеве, где ему предварительно диагностировали ишемическую болезнь сердца. Именно это и стало причиной его отсутствия в суде», - сказал во время заседания прокурор.

Дополнение

Сегодня, 23 декабря, в Бабушкинском райсуде Днепра 23 декабря продолжилось заседание по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения «Кракен» Дмитрия Мазохи.

Тищенко несмотря на свое обещание не явился сегодня на судебное заседание в Днепре.

20 декабря сообщалось, что в Бабушкинском райсуде Днепра началось заседание по делу нардепа Николая Тищенко.

На заседании отмечалось, что 23 декабря Тищенко и экс-полицейский Богдан Писаренко обязаны явиться лично в Бабушкинский районный суд Днепра.

Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения «Kraken».

Дело Тищенко передали в суд в декабре.

Павел Башинский

Павел Башинский

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