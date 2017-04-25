Теневой сегмент алкогольного рынка в Украине вырос до 60% – эксперт

“Кому выгоден рост теневого рынка? С 2010 по 2016-й год потребление легального алкоголя в Украине снизилось на 45% – до 5 л/чел в возрасте 15+. За первый квартал текущего года производство крепкого алкоголя просто обвалилось на неприличных 24,5% по водке и 42,6% по коньяку. В 2008 — 2010 гг. ВОЗ оценила уровень теневого рынка в стране на уровне 36%. Совокупное потребление было тогда на уровне 13,9 л/чел (15+). Есть еще сомнения, что теневой рынок алкоголя давно шкалит за 60%?” — отметил эксперт.



Напомним, как ранее сообщал УНН, к увеличению объемов фальсифицированной алкогольной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия.



При этом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, пересматривать ставки акцизов на алкоголь в этом году правительство не собирается.