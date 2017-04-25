Тіньовий сегмент алкогольного ринку в Україні зріс до 60% – експерт

“Кому вигідне зростання тіньового ринку? З 2010 по 2016-й рік споживання легального алкоголю в Україні знизилося на 45% – до 5 л на людину у віці 15+. За перший квартал поточного року виробництво міцного алкоголю просто обвалилося на непристойних 24,5% по горілці і 42,6% по коньяку. У 2008 — 2010 рр. ВООЗ оцінила рівень тіньового ринку в країні на рівні 36%. Сукупне споживання було тоді на рівні 13,9 л на людину (15+). Є ще сумніви, що тіньовий ринок алкоголю давно зашкалює за 60%?”- зазначив експерт.



Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, до збільшення обсягів фальсифікованої алкогольної продукції призводять необгрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби.



При цьому, за словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, переглядати ставки акцизів на алкоголь у цьому році уряд не збирається.