Time выбрал "человеком года" движение #MeToo
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Журнал Time назвал "человеком года" движение #MeToo, люди, которые присоединились, к движению рассказали о сексуальных домогательствах в соцсетях с помощью объединяющего хэштега #MeToo, передает УНН со ссылкой на Тime.
В частности, среди Silence Breakers ("тех, кто нарушил тишину") певица Тейлор Свифт, актриса и режиссер Роуз Макгоуэн, актриса Эшли Джадд.
Движение запустила актриса Алиса Милано. Подруга прислала Алисе сообщение о домогательствах к ней. Всех, кто также стал жертвой непристойного поведения, актриса призвала поставить хэштег #MeToo и рассказать свою историю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: TIME объявил шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
#MeToo направлен на то, чтобы пролить свет на распространенность сексуальных домогательств и нападений, стартовал после обвинений против продюсера Харви Вайнштейна и десятков других именитых мужчин в Голливуде, средствах массовой информации, бизнесе и политике.
Напомним, 5 октября NYT опубликовала сведения о том, как продюсер The Weinstein Company Харви Вайнштейн превышал свои полномочия и склонял наемных актрис к сексу.
О домогательствах со стороны продюсера заявили ряд популярных актрис среди которых Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Люсия Эванс, Ромола Гарай и другие.
После того в Голливуде начали массово следовать сообщение о домогательствах. Среди обвиняемых Кевир Спейси, Чарли Шин, Стивен Сигал и тд.