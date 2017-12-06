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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4136 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96730 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109583 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130003 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106347 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108014 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Time выбрал "человеком года" движение #MeToo

Time выбрал "человеком года" движение #MeToo

Киев  •  УНН

 • 35562 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Журнал Time назвал "человеком года" движение #MeToo, люди, которые присоединились, к движению рассказали о сексуальных домогательствах в соцсетях с помощью объединяющего хэштега #MeToo, передает УНН со ссылкой на Тime.

В частности, среди Silence Breakers ("тех, кто нарушил тишину") певица Тейлор Свифт, актриса и режиссер Роуз Макгоуэн, актриса Эшли Джадд.

Движение запустила актриса Алиса Милано. Подруга прислала Алисе сообщение о домогательствах к ней. Всех, кто также стал жертвой непристойного поведения, актриса призвала поставить хэштег #MeToo и рассказать свою историю.

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#MeToo направлен на то, чтобы пролить свет на распространенность сексуальных домогательств и нападений, стартовал после обвинений против продюсера Харви Вайнштейна и десятков других именитых мужчин в Голливуде, средствах массовой информации, бизнесе и политике.

Напомним, 5 октября NYT опубликовала сведения о том, как продюсер The Weinstein Company Харви Вайнштейн превышал свои полномочия и склонял наемных актрис к сексу.

О домогательствах со стороны продюсера заявили ряд популярных актрис среди которых Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Люсия Эванс, Ромола Гарай и другие.

После того в Голливуде начали массово следовать сообщение о домогательствах. Среди обвиняемых Кевир Спейси, Чарли Шин, Стивен Сигал и тд.

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