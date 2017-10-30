Актор серіалу Star Trek звинуватив Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях

46-річний Репп розповів, що інцидент стався на початку 1980-тих років, коли Репп та Спейсі разом грали в одному з бродвейських мюзиклів.

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"Він намагався спокусити мене ... Я розумів, що він намагається вступити зі мною в сексуальний контакт", - сказав Репп.

За словами актора, Спейсі тоді не вимовив ні слова і був сильно п'яний, так що йому вдалося звільнитися і піти.

Нагадаємо, поліція Нью-Йорка почала розслідувати справу щодо продюсера-гвалтівника Харві Вайнштейна, якого голівудські зірки звинуватили в насильстві та примусі до сексу.