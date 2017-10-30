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Актор серіалу Star Trek звинуватив Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях

Київ • УНН

 • 14741 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Зірка серіалу Star Trek, актор Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, його спробував спокусити відомий актор Кевін Спейсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на BuzzFeed.

46-річний Репп розповів, що інцидент стався на початку 1980-тих років, коли Репп та Спейсі разом грали в одному з бродвейських мюзиклів.

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"Він намагався спокусити мене ... Я розумів, що він намагається вступити зі мною в сексуальний контакт", - сказав Репп.

За словами актора, Спейсі тоді не вимовив ні слова і був сильно п'яний, так що йому вдалося звільнитися і піти.

Нагадаємо, поліція Нью-Йорка почала розслідувати справу щодо продюсера-гвалтівника Харві Вайнштейна, якого голівудські зірки звинуватили в насильстві та примусі до сексу.

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