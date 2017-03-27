Тело ребенка, которого разыскивали несколько суток, нашли на Закарпатье

"Сегодня около около 16:00 водолазы обследуя водоем сначала нашли детскую обувь, а затем в водоеме тело 5-летнего мальчика. Ребенка найдено в пределах с.Лисичево где мальчик вероятно и упала в водоем. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители ", - сообщила пресс-секретарь областного УГСЧСНаталья Батыр.

Сейчас в Едрей внесены сведения по ч.1 ст.115 УК, то есть умышленное убийство. Когда будут установлены все обстоятельства инцидента, дело могут переквалифицировать", - отметила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Анна Дан.

Как ранее сообщал УНН, с субботы, 25 марта, в Иршавском районе на Закарпатье продолжались поиски 5-летнего мальчика , который вероятно упал в реку. В поисковой операции задействовано 119 человек.