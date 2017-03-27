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Тіло дитини, котру розшукувати кілька діб, знайшли на Закарпатті

Тіло дитини, котру розшукувати кілька діб, знайшли на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 27 березня. УНН. Тіло п’ятирічного хлопчика, якого кілька діб розшукували в Іршавському районі на Закарпатті знайшли у водоймищі. Повідомила УНН речниця обласного УДСНС Наталія Батир.

“Сьогодні, близько близько 16:00 водолази обстежуючи водойму спочатку знайшли дитяче взуття, а згодом у водоймі тіло 5-ти річного хлопчика. Дитину знайдено в межах с.Лисичево де дитина ймовірно і впала у водойму. Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці”, — повідомила речниця обласного УДСНС Наталія Батир.

Наразі до ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст.115 ККУ, тобто умисне вбивство. Коли будуть встановлені всі обставини інциденту, справу можуть перекваліфікувати", — зазначила речниця обласного управління Національної поліції Анна Дан.

Як раніше повідомляв УНН, з суботи, 25 березня, в Іршавському районі на Закарпатті тривали пошуки 5-річного хлопчика, який ймовірно впав у річку. У пошуковій операції задіяно 119 осіб.

 

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