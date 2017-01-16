Тело мужчины обнаружили во время тушения пожара в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Спасатели обнаружили тело мужчины при тушении пожара в жилом доме в Ровенской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Ровенской области.
Так, 15 января в 22:39 в дежурной службы ГУ ГосЧС в Ровенской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Белая Криница Ровенского района на ул. Ватутина, 6.
На месте происшествия сотрудники ГосЧС установили, что пожар возник в одной из комнат жилого дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили на полу без признаков жизни тело хозяина квартиры, 1966 г.р.
Уже в 23:16 пожар был локализован, а в 05:00 полностью ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются.