Тіло чоловіка виявили під час гасіння пожежі на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Рятувальники виявили тіло чоловіка під час гасіння пожежі в житловому будинку на Рівненщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Рівненській області.
Так, 15 січня о 22:39 до чергової служби ГУ ДСНС у Рівненській області надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Біла Криниця Рівненського району на вул. Ватутіна, 6.
На місці події співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат житлового будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили на підлозі без ознак життя тіло господаря помешкання, 1966 р.н.
Вже о 23:16 пожежа була локалізована, а о 05:00 повністю ліквідована. Причина пожежі та збитки встановлюються.