Только с помощью иностранных компаний Украина сможет реализовать газовую революцию за независимость - ассоциация

"В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины № 5459, который предусматривает внедрение стимулирующей рентной платы по единой ставке 12% на добычу газа из новых скважин, бурение которых начнется после 1 января 2017 года. Ассоциация газодобывающих компаний Украины приветствует инициативу народных депутатов Украины, которая стала воплощением мировых тенденций по уменьшению налоговой нагрузки в нефтегазовой отрасли в борьбе за инвестиции и технологии в реалиях новых цен на углеводороды", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ассоциации отметили, что последние два года, все без исключения отечественные газодобывающие компании были вынуждены сократить инвестиции в добычу газа.

"Существенное падение цены на углеводороды и неблагоприятная налоговая политика привели к остановке развития отрасли. Начиная с 2014 года темпы роста добычи газа в Украине снижались каждый год и уже по итогам 2016 года ожидается нулевой рост добычи газа по сравнению с 2015 годом. В случае отсутствия мер по стимулированию нового бурения, компании Ассоциации по результатам 2017 года, впервые за последние 10 лет, покажут падение объемов добычи природного газа", - отметили в ассоциации.

Также в ассоциации отметили, что увеличение объемов добычи природного газа определено как один из важнейших векторов формирования государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

"Недавно Президент Украины Петр Порошенко, открывая новое газовое месторождение, отметил: "Развитие украинской газодобычи является приоритетным направлением государственной политики в Украине". В свою очередь, правительство Украины неоднократно акцентировало внимание на воплощении целенаправленной стратегии на достижение энергонезависимости в 2020 году за счет повышения объемов добычи собственного газа минимум до 27 млрд. куб. м.

Учитывая ключевую роль отечественного газодобывающего сектора в обеспечении энергетической безопасности страны и, принимая во внимание официальные заявления правительства относительно курса государства на полную газовую самодостаточность, отрасль поддержит инициативу, по восстановлению инвестиционной привлекательности сектора за счет внедрения стимулирующей ставки ренты в размере 12% на бурение новых скважин для компаний всех форм собственности кроме договоров на совместную деятельность. Предложенный уровень налогообложения ресурсным налогом соответствует среднеевропейскому показателю фискальной нагрузки на добычу газа.

Такой подход не окажет негативного влияния на доходную часть бюджета 2017 года, поскольку стимулирующая ставка ренты будет применяться только для "новых" скважин, а потенциальное снижение рентных платежей от государственной компании "Укргаздобыча" будет компенсировано значительным ростом добычи газа как независимым так и государственными секторами газодобычи. Внедрение данной инициативы позволит за 4 года привлечь в отрасль более 1 млрд долл. новых инвестиций, что обеспечит наращивание добычи на 35% года уже в 2020 году, и приведет к уплате 14 млрд грн. дополнительных налогов и создаст 15 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Введение стимулирующего режима для новых инвестиций непременно приведет к восстановлению доверия и интереса профессиональных иностранных инвесторов к украинской газодобывающей отрасли, и создаст необходимые предпосылки для появления новых мощных игроков в секторе добычи газа. Только с помощью профессиональных иностранных компаний Украина сможет привлечь необходимые технологии и опыт, что в свою очередь позволит реализовать нашу украинскую газовую революцию за независимость", - отметили в ассоциации.

Для справки: Законопроект № 5459 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины с целью внедрения стимулирующей ставки рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа из новых скважин" был зарегистрирован в Верховной Раде 25 ноября 2016 г. Соавторами законопроекта выступили Александр Домбровский, Ольга Белькова, Наталья Кацер-Бучковская, Лев Пидлисецкий, Павел Ризаненко, Анатолий Евлахов, Олег Кришин, Оксана Юринец, Григорий Тимиш и другие.

Напомним, Госгеонедра получили в 12 раз меньше средств на геологоразведку газа, чем предусмотрено законом.

При этом, по словам вице-премьер-министра В.Кистиона, привлечение иностранных инвестиций в газовой отрасли является приоритетом для КМУ.

"Иностранные партнеры имеют доступ к значительным объемам более дешевого финансового капитала - то есть могут привлекать средства в больших объемах и по более низкой стоимости, поэтому эти компании могут брать на себя более значительные риски и могут инвестировать в более рисковые проекты чем украинские компании. Поэтому привлечение инвестиций имеет экономическое обоснование. Стоит отметить, что на данный момент многие иностранные компании имеют значительные свободные средства для инвестиций", - сказал В.Кистион.

Также по его словам, привлечение иностранных партнеров в газовый сектор повысит доверие к Украине.

По словам В.Гройсмана, за 5 лет Украина должна нарастить добычу газа на 7 млрд куб. м.