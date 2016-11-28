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Тільки за допомогою іноземних компаній Україна зможе реалізувати газову революцію за незалежність - асоціація

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ухвалення законопроекту №5459, який передбачає впровадження стимулюючої рентної плати за єдиною ставкою 12% на видобування газу з нових свердловин, призведе до відновлення довіри та інтересу професійних іноземних інвесторів до української газовидобувної галузі, та створить необхідні передумови для появи нових іноземних потужних компаній у секторі видобутку газу, передає УНН з посиланням на Асоціацію газовидобувних компаній України.

Тільки за допомогою іноземних компаній Україна зможе реалізувати газову революцію за незалежність - асоціація

“У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України № 5459, який передбачає впровадження стимулюючої рентної плати за єдиною ставкою 12% на видобування газу з нових свердловин, буріння яких розпочнеться після 1 січня 2017 року. Асоціація газовидобувних компаній України вітає ініціативу народних депутатів України, яка стала втіленням світових тенденцій по зменшенню податкового навантаження в нафтогазовій галузі у боротьбі за інвестиції та технології в реаліях нових цін на вуглеводні”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того у асоціації зазначили, що останні два роки, всі без винятку вітчизняні газовидобувні компанії були змушені скоротити інвестиції у видобуток газу.

“Суттєве падіння ціни на вуглеводні та несприятлива податкова політика призвели до зупинення розвитку галузі. Починаючи з 2014 року темпи зростання видобутку газу в Україні знижувались кожен рік і вже за підсумками 2016 року очікується нульове зростання видобутку газу у порівнянні з 2015 роком. В разі відсутності заходів по стимулюванню нового буріння, компанії Асоціації за результатами 2017 року, вперше за останні 10 років, покажуть падіння обсягів видобутку природного газу”, — зауважили у асоціації.

Також у асоціації зазначили, що збільшення обсягів видобутку природного газу визначено як один з найважливіших векторів формування державної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу.

"Нещодавно Президент України Петро Порошенко, відкриваючи нове газове родовище, зазначив: “Розвиток українського газовидобування є пріоритетним напрямом державної політики в Україні”. У свою чергу, Уряд України неодноразово акцентував увагу на втіленні цілеспрямованої стратегії на досягнення енергонезалежності у 2020 році за рахунок підвищення обсягів видобутку власного газу щонайменше до 27 млрд. куб. м.

З огляду на ключову роль вітчизняного газовидобувного сектору в забезпеченні енергетичної безпеки країни та, беручи до уваги офіційні заяви Уряду щодо курсу держави на повну газову самодостатність, галузь підтримає ініціативу, щодо відновлення інвестиційної привабливості сектору за рахунок впровадження стимулюючої ставки ренти в розмірі 12% на буріння нових свердловин для компаній усіх форм власності окрім договорів на спільну діяльність Запропонований рівень оподаткування ресурсним податком відповідає середньоєвропейському показнику фіскального навантаження на видобуток газу .

Такий підхід не матиме негативного впливу на дохідну частину бюджету 2017 року, оскільки стимулююча ставка ренти буде застосовуватись лише для “нових” свердловин, а потенційне зниження рентних платежів від державної компанії “Укргазвидобування” буде компенсоване значним зростанням видобутку газу як незалежним так і держаними секторами газовидобутку. Впровадження даної ініціативи дозволить за 4 роки залучити в галузь понад 1 млрд дол. нових інвестицій, що забезпечить нарощення видобутку на 35% роки вже у 2020 році, та призведе до сплати 14 млрд грн. додаткових податків і створить 15 тис. нових високооплачуваних робочих місць.

Запровадження стимулюючого режиму для нових інвестицій неодмінно призведе до відновлення довіри та інтересу професійних іноземних інвесторів до української газовидобувної галузі, та створить необхідні передумови для появи нових потужних гравців у секторі видобутку газу. Тільки за допомогою професійних іноземних компаній Україна зможе залучити необхідні технології та досвід, що в свою чергу дозволить реалізувати нашу українську газову революцію за незалежність“, — наголосили в асоціації.

Для довідки: Законопроект № 5459 “Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою впровадження стимулюючої ставки рентної плати за користування надрами для видобування природного газу з нових свердловин” був зареєстрований в Верховній Раді 25 листопада 2016 року. Співавторами законопроекту виступили Олександр Домбровський, Ольга Бєлькова, Наталія Кацер-Бучковська, Лев Підлісецький, Павло Різаненко, Анатолій Євлахов, Олег Кришин, Оксана Юринець, Григорій Тіміш та інші.

Нагадаємо, Держгеонадра отримали у 12 разів менше коштів на геологорозвідку газу, ніж передбачено законом.

При цьому, за словами віце-прем’єр-міністра В.Кістіона, залучення іноземних інвестицій до газової галузі є пріоритетом для КМУ.

“Іноземні партнери мають доступ до значних обсягів більш дешевшого фінансового капіталу — тобто можуть залучати кошти у великих обсягах та за нижчою вартістю, саме тому ці компанії можуть брати на себе більш значні ризики та можуть інвестувати в більш ризикові проекти ніж українські компанії. Тому залучення інвестицій має економічне обґрунтування. Варто зазначити, що на даний момент багато іноземних компаній мають значні вільні кошти для інвестицій”, — сказав В.Кістіон.

Також за його словами, залучення іноземних партнерів у газовий сектор підвищить довіру до України.

За словами В.Гройсмана, за 5 років Україна має наростити видобуток газу на 7 млрд куб. м.

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