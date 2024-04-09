TikTok создает социальную сеть для обмена фотографиями

В рамках нашей постоянной приверженности к инновациям мы изучаем возможность нашего сообщества создавать фотографии и тексты и делиться ими в специально отведенном для этих форматов пространстве заявил представитель TikTok портала.

Отмечается, что пользователи TikTok уже начали получать сообщения о новой программе, которая, скорее всего, будет называться TikTok Notes, хотя она еще недоступна в цифровых магазинах.