The Washington Post: США и Турция договорились об освобождении пастора Брансона и отмене санкций

Ссылаясь на неназванных должностных лиц США и другие источники, осведомленные о развитии событий в деле Брансона, она отметила, что тот может выйти на свободу в Турции уже в пятницу после очередного судебного заседания. В свою очередь, по данным издания, американская администрация взяла на себя обязательство отменить уже примененные против Турции в связи с делом Брансона ограничительные меры и не вводить новые рестрикции такого рода.

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Как ранее информировал УНН, американский протестантский пастор Эндрю Брансон, который проживал в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и “террористической организацией фетхуллахистов” (последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест из медицинских соображений. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

Из-за ареста пастора возникла серьезная напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона. 1 августа США ввели санкции в отношении министров внутренних дел и юстиции Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.