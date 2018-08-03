The Guardian: агент спецслужб РФ более 10 лет работал в посольстве США в Москве

Также издание утверждает, что женщина, о которой идет речь, в течение нескольких лет была и сотрудницей Секретной службы США. Газета пишет, что в 2016 году служба безопасности посольства заподозрила женщину в связях с ФСБ, однако сообщила об этом в Вашингтон только в январе 2017 года. При этом Секретная служба решила не начинать полномасштабное расследование. По информации источника The Guardian, сотрудницу уволили лишь прошлым летом после того, как МИД РФ после принятия Конгрессом антироссийских санкций обязал США до 1 сентября 2017 года сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ.

“Секретная служба пытается скрыть нарушение, уволив сотрудницу, — приводит издание слова источника. — Ущерб был нанесен, но высшее руководство Секретной службы не проводило никаких внутренних расследований для оценки ущерба”.

“У нее был доступ к самой важной базе данных — официальной почтовой системе Секретной службы США. В частности, она имела доступ к расписанию президентов, прошлого и действующего, вице-президентов и их супруг, в том числе Хиллари Клинтон”, — заявил источник The Guardian. По его словам, деятельность сотрудницы посольства “могла бы пролить свет на то, как русские смогли взломать компьютерные сети Национального комитета Демократической партии США”.

Как сообщал УНН, администрация президента США передала газете The New York Times материалы под грифом “Совершенно секретно”, которые стали основанием для начала расследования утверждений о сговоре между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями.