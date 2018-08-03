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The Guardian: агент спецслужб РФ більше 10 років працював в посольстві США у Москві

The Guardian: агент спецслужб РФ більше 10 років працював в посольстві США у Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Американські спецслужби викрили агента російської розвідки, яка більше 10 років працювала в посольстві США в Москві і мала доступ до секретної інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал видання The Guardian.

Також видання стверджує, що жінка, про яку йде мова, протягом декількох років була і співробітницею Секретної служби США. Газета пише, що в 2016 році служба безпеки посольства запідозрила жінку у зв’язках з ФСБ, проте повідомила про це в Вашингтон тільки в січні 2017 року. При цьому Секретна служба вирішила не починати повномасштабне розслідування. За інформацією джерела The Guardian, співробітницю звільнили лише минулого літа після того, як МЗС РФ після прийняття Конгресом антиросійських санкцій зобов’язав США до 1 вересня 2017 роки скоротити число співробітників американських дипмісій в РФ.

“Секретна служба намагається приховати порушення, звільнивши співробітницю, — наводить видання слова джерела. — Збиток був нанесений, але вище керівництво Секретної служби не проводило ніяких внутрішніх розслідувань для оцінки збитку”.

“У неї був доступ до найважливішої бази даних — офіційної поштової системи Секретної служби США. Зокрема, вона мала доступ до розкладу президентів, минулого і діючого, віце-президентів і їх дружин, в тому числі Хілларі Клінтон”, — заявило джерело The Guardian. За його словами, діяльність співробітниці посольства “могла б пролити світло на те, як росіяни змогли зламати комп’ютерні мережі Національного комітету Демократичної партії США”.

Як повідомляв УНН, адміністрація президента США передала газеті The New York Times матеріали під грифом “Цілком таємно”, які стали підставою для початку розслідування тверджень про змову між передвиборчим штабом Дональда Трампа і російською владою.

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