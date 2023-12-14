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Tesla отзывает более 2 миллионов своих автомобилей из-за серьезных проблем с автопилотом

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 08:36  •  15624 просмотра

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Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за проблем с системой автопилота, которые могут повысить риски аварий, что требует обновления программного обеспечения в нескольких моделях.

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более двух миллионов автомобилей после того того, как регуляторы США обнаружили, что ее система помощи водителю Autopilot была частично неисправной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Tesla отзывает 2 миллиона своих автомобилей на дорогах США, чтобы ограничить использование функции автопилота после двухлетнего расследования американскими регуляторами безопасности безопасности примерно 1000 аварий, в которых была задействована эта функция. В заявлении об отзыве компания Tesla заявила, что программное обеспечение системы управления автопилотом "может быть недостаточным для предотвращения неправильного использования драйвера" и может увеличить риск аварии.

Таким образом, компания должна установить обновление программного обеспечения, - это касается различных моделей автомобилей S, X, 3 и Y.

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Справка

Автопилот Tesla предназначен для того, чтобы позволить автомобилям автоматически управлять, ускоряться и тормозить в пределах своей полосы, в то время как расширенный автопилот может помочь менять полосы движения на шоссе, но не делает автомобили автономными. Одним из компонентов автопилота является автоуправление, которое поддерживает установленную скорость или дистанцию следования и работает, чтобы удерживать автомобиль на полосе движения.

Дополнение

Власти США уже более двух лет расследуют, достаточно ли гарантировано, что водители действительно сосредотачивают свое внимание на дорожном движении во время использования автопилота. Компания Tesla ранее это не комментировала.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Tesla Cybertruck обнаружен не соответствующим стандартам безопасности Европы, поскольку на Старом Континенте регламент запрещает выступающие края автомобиля - кузов должен быть закруглен минимум на 3,2 миллиметра. Достичь такой формы в Cybertruck пока невозможно.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
Tesla відкликає понад 2 мільйони своїх автомобілів через серйозні проблеми з автопілотом
Tesla recalls more than 2 million cars due to serious problems with autopilot
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