Террористическая страна перебрасывает старые САУ "Мста-С" на юг из-за дефицита техники
Киев • УНН
Агент "АТЕШ" обнаружил перемещение расконсервированных САУ "Мста-С" в Краснодарском крае. Также зафиксирована транспортировка северокорейских САУ, что указывает на серьезный дефицит артиллерии у российских войск.
Агент "АТЕШ" обнаружил перемещение российских САУ "Мста-С" в Краснодарском крае. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Поскольку армия врага испытывает острый дефицит техники, было решено расконсервировать старые установки, ранее находившиеся в резерве для использования на южном направлении фронта.
Кроме того, агентура неоднократно фиксировала транспортировку северокорейских САУ, а также информировала о подготовке вражеских военных к их боевому применению.
Эти действия указывают на серьезные проблемы с поставками артиллерийской техники для оккупационных войск, что может свидетельствовать о наличии значительного дефицита артиллерии на передовой.
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