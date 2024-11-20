Агент "АТЕШ" обнаружил перемещение российских САУ "Мста-С" в Краснодарском крае. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Поскольку армия врага испытывает острый дефицит техники, было решено расконсервировать старые установки, ранее находившиеся в резерве для использования на южном направлении фронта.

Кроме того, агентура неоднократно фиксировала транспортировку северокорейских САУ, а также информировала о подготовке вражеских военных к их боевому применению.

Эти действия указывают на серьезные проблемы с поставками артиллерийской техники для оккупационных войск, что может свидетельствовать о наличии значительного дефицита артиллерии на передовой.

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