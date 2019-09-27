Тернополянин укусил полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Житель Тернополя укусил за руку полицейского, который находился при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает УНН.
Как рассказали в полиции, происшествие случилось в четверг, 26 сентября, около 8:00 утра. 22-летний правонарушитель, которого обоснованно подозревают в незаконном завладении транспортного средства, не выполнил законного требования сотрудника полиции. При этом набросился на него и укусил за предплечье правой руки.
Сообщается, что полицейского после оказания медицинской помощи отпустили домой. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор.
Жителю Тернополя инкриминируют часть 2 статьи 345 УК - умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей. Продолжается следствие.
Напомним, в Чернигове суд назначил два года условного лишения свободы девушке, которая укусила за руку патрульную полицейскую.