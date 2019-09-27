Тернополянин вкусив поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Житель Тернополя вкусив за руку поліцейського, який перебував при виконанні службових обов’язків. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.
Як розповіли в поліції, подія сталася в четвер, 26 вересня, близько 8 години ранку. 22-річний правопорушник, якого обґрунтовано підозрюють у незаконному заволодінні транспортного засобу, не виконав законної вимоги працівника поліції. Натомість накинувся на нього та вкусив за передпліччя правої руки.
Повідомляється, що поліцейського після надання медичної допомоги відпустили додому. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор.
Жителю Тернополя інкримінують частину 2 статті 345 ККУ - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Триває слідство.
Нагадаємо, у Чернігові суд призначив два роки умовного обмеження волі дівчині, яка вкусила за руку патрульну поліцейську.