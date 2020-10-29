Срочное закрытое заседание СНБО: что приняли

"По результатам заседания было принято решение, в частности, принятия Кабинетом Министров неотложных мероприятий по временному порядку ведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также проведение специальной проверки. Владимир Зеленский предложил срочно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству. Также было принято решение об активизации деятельности Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины и ускорения подачи предложений по судебной реформе", - сообщили в пресс-службе.

Сообщаеться также, что премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что работа над законопроектом уже ведется во взаимодействии с Офисом Президента. Было решено провести срочное заседание правительства в Офисе Главы государства.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.



По словам представителя Президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского, Зеленский не может запрашивать объяснения у судей Конституционного суда, сегодня на заседании СНБО будет принято решение о срочном инициировании законопроекта, который заполнит пробелы в антикоррупционном законодательстве.