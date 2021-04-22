Терапия COVID-19 растительным флавоноидом: фармаколог рассказал о результатах клинических испытаний

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 53661 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 123831 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 179256 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 181654 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 266086 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 308154 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156141 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142802 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 264302 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126251 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 184093 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 164912 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 202230 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 92974 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 170866 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 308164 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 264308 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 420440 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 386540 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 370084 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 38849 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 170866 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 202230 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 184093 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 266093 просмотра
Актуальное
Терапия COVID-19 растительным флавоноидом: фармаколог рассказал о результатах клинических испытаний

Терапия COVID-19 растительным флавоноидом: фармаколог рассказал о результатах клинических испытаний

Киев  •  УНН

 • 27220 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Канадский профессор и исследователь Мишель Кретьен всерьез заинтересовался изучением противостояния коронавирусу с помощью растительного флавоноида кверцетина, который показал эффективность в терапии вирусов Зика и Эбола. Удивительно, что только в Украине существует запатентованная форма кверцетина, благодаря которой действующее вещество становится биодоступным почти на 100%. А уникальная форма, разработанная экспертами Борщаговского химико-фармацевтического завода только усиливает фармакокинетику кверцетина. УНН подробнее расспросил кандидата фармацевтических наук, доцента кафедры клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета Сергея Шебеко о том, какую роль в Украине отводят кверцетину в лечении COVID-19, и что показали клинические испытания уникального растительного флавоноида.

Цитата:

"Кверцетин имеет полимодальную фармакодинамику: он действует на различные звенья патогенеза инфекционно-воспалительных процессов, в том числе COVID-19. Это не какое-то специфическое лечение COVID-19, он не ликвидирует коронавирус, как это делают, скажем, вакцины. Но благодаря своему комплексу фармакологических свойств кверцетин способствует улучшению течения COVID-19 в качестве дополнительной терапии. Речь о том, что это очень хорошее средство для дополнительной терапии больных с COVID-19", - рассказал Шебеко.

Детали исследования

Эксперт отметил, что именно под патронатом его кафедры было проведено комплексное клиническое исследование кверцетина в нескольких центрах для стационарного лечения больных COVID-19.

"Мы изучали эффективность двух форм кверцетина у больных с COVID-19 в стационаре. Это препарат "Квертин"- пероральная форма в виде таблеток для жевания, что очень удобно в применении. И вторая форма - инъекционная - препарат "Корвитин". Мы изучили ступенчатую схему терапии, когда больные получали сначала инъекционную форму в течение 10 дней, а в дальнейшем - перорально форму еще 10 дней. Все зависело от степени тяжести заболевания", - рассказал Шебеко.

Чем выше степень тяжести, тем более целесообразна более высокая степень фармакологического воздействия и, соответственно, больше подходит инъекционная форма, отметил эксперт.

"В ходе исследования было показано повышение эффективности лечения при комбинировании терапии со стандартным лечением. Сегодня речь идет о включении препаратов кверцетина в протоколы лечения COVID-19, и такой протокол обязательно должен выйти! И сегодня в инструкции для медицинского применения препаратов в качестве свидетельств были включены лечение и профилактика пневмонии COVID-19", - пояснил фармаколог.

Дополнение

Новые исследования Борщаговского химико-фармацевтического завода доказали, что препараты на основе кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка уникальной формы кверцетина, которая делает его биодоступным на 100%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19

Обратиться по вопросам размещения рекламы