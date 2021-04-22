Терапия COVID-19 растительным флавоноидом: фармаколог рассказал о результатах клинических испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Канадский профессор и исследователь Мишель Кретьен всерьез заинтересовался изучением противостояния коронавирусу с помощью растительного флавоноида кверцетина, который показал эффективность в терапии вирусов Зика и Эбола. Удивительно, что только в Украине существует запатентованная форма кверцетина, благодаря которой действующее вещество становится биодоступным почти на 100%. А уникальная форма, разработанная экспертами Борщаговского химико-фармацевтического завода только усиливает фармакокинетику кверцетина. УНН подробнее расспросил кандидата фармацевтических наук, доцента кафедры клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета Сергея Шебеко о том, какую роль в Украине отводят кверцетину в лечении COVID-19, и что показали клинические испытания уникального растительного флавоноида.
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"Кверцетин имеет полимодальную фармакодинамику: он действует на различные звенья патогенеза инфекционно-воспалительных процессов, в том числе COVID-19. Это не какое-то специфическое лечение COVID-19, он не ликвидирует коронавирус, как это делают, скажем, вакцины. Но благодаря своему комплексу фармакологических свойств кверцетин способствует улучшению течения COVID-19 в качестве дополнительной терапии. Речь о том, что это очень хорошее средство для дополнительной терапии больных с COVID-19", - рассказал Шебеко.
Детали исследования
Эксперт отметил, что именно под патронатом его кафедры было проведено комплексное клиническое исследование кверцетина в нескольких центрах для стационарного лечения больных COVID-19.
"Мы изучали эффективность двух форм кверцетина у больных с COVID-19 в стационаре. Это препарат "Квертин"- пероральная форма в виде таблеток для жевания, что очень удобно в применении. И вторая форма - инъекционная - препарат "Корвитин". Мы изучили ступенчатую схему терапии, когда больные получали сначала инъекционную форму в течение 10 дней, а в дальнейшем - перорально форму еще 10 дней. Все зависело от степени тяжести заболевания", - рассказал Шебеко.
Чем выше степень тяжести, тем более целесообразна более высокая степень фармакологического воздействия и, соответственно, больше подходит инъекционная форма, отметил эксперт.
"В ходе исследования было показано повышение эффективности лечения при комбинировании терапии со стандартным лечением. Сегодня речь идет о включении препаратов кверцетина в протоколы лечения COVID-19, и такой протокол обязательно должен выйти! И сегодня в инструкции для медицинского применения препаратов в качестве свидетельств были включены лечение и профилактика пневмонии COVID-19", - пояснил фармаколог.
Дополнение
Новые исследования Борщаговского химико-фармацевтического завода доказали, что препараты на основе кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка уникальной формы кверцетина, которая делает его биодоступным на 100%.