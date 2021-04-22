Терапия COVID-19 растительным флавоноидом: фармаколог рассказал о результатах клинических испытаний

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Канадский профессор и исследователь Мишель Кретьен всерьез заинтересовался изучением противостояния коронавирусу с помощью растительного флавоноида кверцетина, который показал эффективность в терапии вирусов Зика и Эбола. Удивительно, что только в Украине существует запатентованная форма кверцетина, благодаря которой действующее вещество становится биодоступным почти на 100%. А уникальная форма, разработанная экспертами Борщаговского химико-фармацевтического завода только усиливает фармакокинетику кверцетина. УНН подробнее расспросил кандидата фармацевтических наук, доцента кафедры клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета Сергея Шебеко о том, какую роль в Украине отводят кверцетину в лечении COVID-19, и что показали клинические испытания уникального растительного флавоноида.