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Терапія COVID-19 рослинним флавоноїдом: фармаколог розповів про результати клінічних випробувань

Київ • УНН

 • 27225 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Канадський професор і дослідник Мішель Кретьєн всерйоз зацікавився вивченням протистояння коронавірусу за допомогою рослинного флавоноїду кверцетину, який показав ефективність в терапії вірусів Зіка та Ебола. Дивно, що тільки в Україні існує запатентована форма кверцетину, завдяки якій діюча речовина стає біодоступною майже на 100%. А унікальна форма, розроблена експертами Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу тільки підсилює фармакокінетику кверцетину. УНН докладніше розпитав кандидата фармацевтичних наук, доцента кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету Сергія Шебеко про те, яку роль в Україні відводять кверцетину в лікуванні COVID-19, і що показали клінічні випробування унікального рослинного флавоноїду.

Цитата:

"Кверцетин має полімодальну фармакодинамику: він діє на різні ланки патогенезу інфекційно-запальних процесів, в тому числі COVID-19. Це не якесь специфічне лікування COVID-19, він не ліквідує коронавірус, як це роблять, скажімо, вакцини. Але завдяки своєму комплексу фармакологічних властивостей кверцетин сприяє поліпшенню перебігу COVID-19 в якості додаткової терапії. Мова про те, що це дуже хороший засіб для додаткової терапії хворих з COVID-19", - розповів Шебеко.

Деталі дослідження

Експерт зазначив, що саме під патронатом його кафедри було проведено комплексне клінічне дослідження кверцетину в декількох центрах для стаціонарного лікування хворих COVID-19.

"Ми вивчали ефективність двох форм кверцетину у хворих з COVID-19 в стаціонарі. Це препарат "Квертин" - пероральна форма у вигляді таблеток для жування, що дуже зручно в застосуванні. І друга форма - ін'єкційна - препарат "Корвітин". Ми вивчили ступінчасту схему терапії, коли хворі отримували спочатку ін'єкційну форму протягом 10 днів, а в подальшому - пероральну форму ще протягом 10 днів. Все залежало від ступеня тяжкості захворювання", - розповів Шебеко.

Чим вище ступінь тяжкості, тим більш доцільний більш високий ступінь фармакологічного впливу і, відповідно, більше підходить ін'єкційна форма, зазначив експерт.

"В ході дослідження було показано підвищення ефективності лікування при комбінуванні терапії зі стандартним лікуванням. На сьогодні йдеться про включення препаратів кверцетину в протоколи лікування COVID-19, і такий протокол обов'язково повинен вийти! І на сьогодні в інструкції для медичного застосування препаратів в якості свідчень було включено лікування та профілактика пневмонії COVID-19", - пояснив фармаколог.

Доповнення

Нові дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину ("Квертин" в жувальних таблетках і "Корвітін®" в ін'єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії. Саме фахівцям заводу належить запатентована розробка унікальної форми кверцетину, яка робить його біодоступним на 100%. 

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