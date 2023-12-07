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Теплые классы, чистая окружающая среда: "МХП-Громаді" помог школе в Винницкой области модернизировать систему отопления

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 12:59  •  17937 просмотра

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"МХП-Громаді" помог школе в Винницкой области модернизировать систему отопления

Учительский и родительский коллективы Балановской школы (Винницкая область) приняли участие в конкурсе социальных инициатив "Час діяти, Україно!" и выиграли грант для закупки и установки нового современного твердотопливного котла, который будет обогревать учебное заведение. Об этом сообщает "МХП-Зернопродукт", передает УНН.

Детали

Размер гранта - 100 тыс. грн. Его предоставил организатор конкурса - благотворительный фонд "МХП-Громаді".

"Прежде всего - это комфортные условия обучения и воспитания школьников. А еще - это уменьшение выбросов вредных веществ в окружающую среду, то есть экологическая составляющая, что является не менее важной для нас. К тому же, и снижение энергетических затрат, меньшая потребность в техническом обслуживании. Этот перечень можно продолжать. Поэтому экспертной комиссией было согласовано определить этот проект как одного из победителей. Приятно, что мы все успели сделать до морозов. Сейчас дети учатся в классных комнатах с соответствующим температурным режимом", - комментирует представитель БФ "МХП-Громаді" Леся Турчинская.

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Добавим

Конкурс "Час діяти, Україно!" продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

"В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия", - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда "МХП-Громаді" Владимир Панченко.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Теплі класи, чисте довкілля: "МХП-Громаді" допоміг школі на Вінниччині модернізувати систему опалення
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