Теннисистка Козлова вышла победительницей из квалификационного турнира в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Уроженка Николаева Екатерина Козлова в двух сетах обыграла Камилу Джорджи из Италии на турнире WTA International в Хобарте (Австралия), передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Счет матча финала квалификации 6:2, 6:2 в пользу Козловой. Таким образом, наша соотечественница сыграет в основе соревнований.
Стоит отметить, что в первом круге Козлова сыграет также с теннисисткой из квалификации Сарой Соррибес Тормо (Испания) - 90 ракетка мира.
Напомним, что Козлова выступит на "Австралиан Оупен" сразу с основной сетки соревнований.