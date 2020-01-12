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Тенісистка Козлова вийшла переможницею з кваліфікаційного турніру в Австралії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Уродженка Миколаєва Катерина Козлова у двох сетах обіграла Камілу Джорджи з Італії на турнірі WTA International в Хобарті (Австралія), передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Рахунок матчу фіналу кваліфікації 6:2, 6:2 на користь Козлової. Таким чином, наша співвітчизниця зіграє в основі змагань.

Варто відзначити, що у першому колі Козлова зіграє також із тенісисткою з кваліфікації Сарою Соррібес Тормо (Іспанія) – 90 ракетка світу.

Нагадаємо, що Козлова виступить на "Австраліан Оупен" одразу з основної сітки змагань.

Українські Національні Новини

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