Тенісистка Козлова вийшла переможницею з кваліфікаційного турніру в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Уродженка Миколаєва Катерина Козлова у двох сетах обіграла Камілу Джорджи з Італії на турнірі WTA International в Хобарті (Австралія), передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Рахунок матчу фіналу кваліфікації 6:2, 6:2 на користь Козлової. Таким чином, наша співвітчизниця зіграє в основі змагань.
Варто відзначити, що у першому колі Козлова зіграє також із тенісисткою з кваліфікації Сарою Соррібес Тормо (Іспанія) – 90 ракетка світу.
Нагадаємо, що Козлова виступить на "Австраліан Оупен" одразу з основної сітки змагань.