Теннисистка Козлова стала четвертьфиналисткой турнира в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Николаевская теннисистка Екатерина Козлова успешно прошла барьер второго круга основной сетки турнира ITF в Оломоуце (Чехия), сообщает УНН.
В матче второго раунда уроженка Николаева, посеянная под вторым номером, за 1 час 3 минуты обыграла представительницу Чехии Анастасию Детюц — 6:1, 6:2.
Кроме того, наша Ангелина Калинина также пробилась в 1/4 финала, обыграв Катерину Стюарт из США — 7:6 (3), 6:7 (5), 7:6 (3).
Добавим также, соперницей Козловой на следующей стадии станет Фиона Ферро из Франции, а Калининой — Гатто-Монтиконе из Италии.