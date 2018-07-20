Тенісистка Козлова стала чвертьфіналісткою турніру в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Миколаївська тенісистка Катерина Козлова успішно пройшла бар’єр другого кола основної сітки турніру ITF в Оломоуці (Чехія), повідомляє УНН.
У матчі другого раунду уродженка Миколаєва, посіяна під другим номером, за 1 годину 3 хвилини обіграла представницю Чехії Анастасію Детюц — 6:1, 6:2.
Окрім того, наша Ангеліна Калініна також пробилася до 1/4 фіналу, обігравши Катеріну Стюарт із США — 7:6 (3), 6:7 (5), 7:6 (3).
Додамо також, суперницею Козлової на наступній стадії стане Фіона Ферро з Франції, а Калініної — Гатто-Монтіконе з Італії.