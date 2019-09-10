Теннисистка Козлова победила в первой встрече турнира WTA в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Уроженка Николаева Екатерина Козлова удачно провела дебютную встречу нынешнего турнира WTA в Наньчане, сообщает УНН.
Козлова, которая посеяна под 7 номером, за 75 минут преодолела сопротивление 40-летней победительницы квалификации, венгерки Греты Арн — 6:2, 6:1.
Во втором раунде Козлова сыграет с представительницей Словении Далиле Якупович (148 ракетка мира).
Заметим, что завтра в Наньчане стартует другая украинка, Катарина Завацкий. В первом круге она встретится с хорваткой Яной Фетт.