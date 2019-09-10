Тенісистка Козлова перемогла у першій зустрічі турніру WTA в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Уродженка Миколаєва Катерина Козлова вдало провела дебютну зустріч цьогорічного турніру WTA в Наньчані, повідомляє УНН.
Козлова, яка посіяна під 7 номером, за 75 хвилин подолала опір 40-річної переможниці кваліфікації, угорки Грети Арн — 6:2, 6:1.
У другому раунді Козлова зіграє з представницею Словенії Далиле Якупович (148 ракетка світу).
Зауважимо, що завтра в Наньчане стартує інша українка, Катаріна Завацька. В першому колі вона зустрінеться з хорваткою Яною Фетт.