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Тенісистка Козлова перемогла у першій зустрічі турніру WTA в Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Уродженка Миколаєва Катерина Козлова вдало провела дебютну зустріч цьогорічного турніру WTA в Наньчані, повідомляє УНН.

Козлова, яка посіяна під 7 номером, за 75 хвилин подолала опір 40-річної переможниці кваліфікації, угорки Грети Арн — 6:2, 6:1.

У другому раунді Козлова зіграє з представницею Словенії Далиле Якупович (148 ракетка світу).

Зауважимо, що завтра в Наньчане стартує інша українка, Катаріна Завацька. В першому колі вона зустрінеться з хорваткою Яною Фетт.

Українські Національні Новини

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