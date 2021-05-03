Теннисист Стаховский стал победителем квалификации турнира в Праге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно преодолел квалификационный барьер на челленджере, что проходит на грунтовых кортах в Праге, сообщает УНН со ссылкой на сайт ITF.
Детали
В первом круге отбора киевлянин, посеянный под 6 номером, сломил сопротивление Войтеха Петра из Чехии, а в финале квалификации переиграл узбекского теннисиста Дениса Истомина (4 сеяный) - 7:6 (1), 6:1.
Первым соперником киевлянина в основной сетке станет Денис Попко из Казахстана.
Примечательно, что на турнире также будет стартовать Илья Марченко. В первом круге ему будет противостоять чех Вит Коприва, который преодолел квалификацию.
Что предшествовало этому
Украинская теннисистка второй раз подряд выиграла международный турнир.