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Теннисист Стаховский стал победителем квалификации турнира в Праге

Теннисист Стаховский стал победителем квалификации турнира в Праге

Киев  •  УНН

 • 14403 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно преодолел квалификационный барьер на челленджере, что проходит на грунтовых кортах в Праге, сообщает УНН со ссылкой на сайт ITF.

Детали

В первом круге отбора киевлянин, посеянный под 6 номером, сломил сопротивление Войтеха Петра из Чехии, а в финале квалификации переиграл узбекского теннисиста Дениса Истомина (4 сеяный) - 7:6 (1), 6:1.

Первым соперником киевлянина в основной сетке станет Денис Попко из Казахстана.

Примечательно, что на турнире также будет стартовать Илья Марченко. В первом круге ему будет противостоять чех Вит Коприва, который преодолел квалификацию.

Что предшествовало этому

Украинская теннисистка второй раз подряд выиграла международный турнир.

Украинские Национальные Новости

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