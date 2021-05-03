Тенісист Стаховський став переможцем кваліфікації турніру в Празі

Деталі

У першому колі відбору киянин, посіяний під 6 номером, зломив опір Войтеха Петра з Чехії, а в фіналі кваліфікації переграв узбецького тенісиста Дениса Істоміна (4 сіяний) – 7:6 (1), 6:1.

Першим суперником киянина в основній сітці стане Денис Попко з Казахстану.

Примітно, що на турнірі також стартуватиме Ілля Марченко. У першому колі йому протистоятиме чех Віт Коприва, який подолав кваліфікацію.

Що передувало цьому

Українська тенісистка вдруге поспіль виграла міжнародний турнір.