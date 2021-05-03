Тенісист Стаховський став переможцем кваліфікації турніру в Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський успішно подолав кваліфікаційний бар'єр на челленджері, що проходить на ґрунтових кортах у Празі, інформує УНН з посиланням на сайт ITF.
Деталі
У першому колі відбору киянин, посіяний під 6 номером, зломив опір Войтеха Петра з Чехії, а в фіналі кваліфікації переграв узбецького тенісиста Дениса Істоміна (4 сіяний) – 7:6 (1), 6:1.
Першим суперником киянина в основній сітці стане Денис Попко з Казахстану.
Примітно, що на турнірі також стартуватиме Ілля Марченко. У першому колі йому протистоятиме чех Віт Коприва, який подолав кваліфікацію.
Що передувало цьому
Українська тенісистка вдруге поспіль виграла міжнародний турнір.