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Теннисист С.Стаховский пробился в четвертьфинал турнира в Кемпере

Киев • УНН

 • 8850 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал челленджера с призовым фондом 43 тыс. евро в Кемпере (Франция), передает УНН со ссылкой на btu.org.ua.

Теннисист С.Стаховский пробился в четвертьфинал турнира в Кемпере

В матче второго раунда киевлянин, посеянный под 3 номером, за 1 час и 58 минут обыграл представителя Испании Энрике Лопес-Переса - 4: 6, 7: 5, 6: 3.

Примечательно, что украинец отметился 16 подачами навылет при 3 двойных ошибках.

Напомним, что в 1/4 финала наш теннисист сыграет с восьмым сеяным немцем Петером Гойовчиком (АТР 162). Ранее соперники дважды встречались на грунтовых турнирах в Германии и оба матча остались в активе С.Стаховского.

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