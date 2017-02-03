Тенісист С.Стаховський пробився до чвертьфіналу турніру в Кемпері
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал челленджера з призовим фондом 43 тис. євро в Кемпері (Франція), передає УНН з посиланням на btu.org.ua.
У матчі другого раунду киянин, посіяний під 3 номером, за 1 годину та 58 хвилин обіграв представника Іспанії Енріке Лопеса-Переса — 4:6, 7:5, 6:3.
Примітно, що українець відзначився 16 подачами навиліт при 3 подвійних помилках.
Нагадаємо, що в 1/4 фіналу наш тенісист зіграє з восьмим сіяним німцем Петером Гойовчіком (АТР 162). Раніше суперники двічі зустрічалися на ґрунтових турнірах в Німеччині і обидва матчі залишилися в активі С.Стаховського.