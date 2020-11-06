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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Теннисист Надаль получил тысячную победу в карьере

Теннисист Надаль получил тысячную победу в карьере

Киев  •  УНН

 • 10517 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл 1000-й матч в профессиональной карьере, передает УНН со ссылкой на АТР.

Такое достижение испанца произошло на матче “Мастерса” в Париже. В 1/16 финала Надаль встречался с Фелисиано Лопесом, который обыграл в трех сетах (6:4, 7: 6 (5), 6:4).

“Получить тысячу побед значит, что я старый. Я играл хорошо в течение долгого времени, и это то, что радует меня. Я просто хочу сказать большое спасибо всем людям, которые помогли мне быть там, где я есть. Вероятно, я больше горжусь тем, что так долго остаюсь на вершине. У меня было много травм, но мне всегда хватало любви к теннису, чтобы принять эти трудности. Для меня очень важно, что в 34 года я все еще конкурентоспособен”, — подчеркнул Надаль.

Стоит отметить, что Надаль стал четвертым теннисистом в истории с тысячей победами на уровне АТР-тура. Ранее в этот клуб вошли Коннорс (1274 победы), Роджер Федерер (1242) и Иван Лендл (1068).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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