Тенісист Надаль здобув тисячну перемогу в кар’єрі

Таке досягнення іспанця сталося на матчі “Мастерса” в Парижі. У 1/16 фіналу Надаль зустрічався з Фелісіано Лопесом, якого обіграв у трьох сетах (6:4, 7:6 (5), 6:4).

“Здобути тисячу перемог означає, що я старий. Я грав добре протягом довгого часу, і це те, що радує мене. Я просто хочу сказати велике спасибі всім людям, які допомогли мені бути там, де я є. Ймовірно, я найбільше пишаюся тим, що так довго залишаюся на вершині. У мене було багато травм, але мені завжди вистачало любові до тенісу, щоб прийняти ці труднощі. Для мене дуже важливо, що в 34 роки я все ще конкурентоспроможний”, — наголосив Надаль.

Варто відзначити, що Надаль став четвертим тенісистом в історії із тисячею перемогами на рівні АТР-туру. Раніше в цей клуб увійшли Джиммі Коннорс (1274 перемоги), Роджер Федерер (1 242) та Іван Лендл (1068).