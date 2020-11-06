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Тенісист Надаль здобув тисячну перемогу в кар’єрі

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Іспанський тенісист Рафаель Надаль виграв 1000-й матч у професійній кар’єрі, передає УНН з посиланням на АТР.

Таке досягнення іспанця сталося на матчі “Мастерса” в Парижі. У 1/16 фіналу Надаль зустрічався з Фелісіано Лопесом, якого обіграв у трьох сетах (6:4, 7:6 (5), 6:4).

“Здобути тисячу перемог означає, що я старий. Я грав добре протягом довгого часу, і це те, що радує мене. Я просто хочу сказати велике спасибі всім людям, які допомогли мені бути там, де я є. Ймовірно, я найбільше пишаюся тим, що так довго залишаюся на вершині. У мене було багато травм, але мені завжди вистачало любові до тенісу, щоб прийняти ці труднощі. Для мене дуже важливо, що в 34 роки я все ще конкурентоспроможний”, — наголосив Надаль.

Варто відзначити, що Надаль став четвертим тенісистом в історії із тисячею перемогами на рівні АТР-туру. Раніше в цей клуб увійшли Джиммі Коннорс (1274 перемоги), Роджер Федерер (1 242) та Іван Лендл (1068).

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