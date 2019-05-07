Теннисист Марченко пробился в 1/8 финала турнира в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Дончанин Илья Марченко впервые в этом году выиграл два матча подряд в рамках "челленджера" в Казахстане, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Во втором круге "челленджера" в Шымкенте наш соотечественник за 2 часа и 25 минут преодолел сопротивление шестого сеяного Владимира Игнатик - 3:6, 6:3, 6:4. Решающий брейк в третьем сете Илья сделал в последний момент.
Зато Владислав Манафов, который прошел в основу через квалификацию, уступил испанцу Рикардо Охеда-Лара - 5:7, 2:6.
Примечательно, что Манафов в паре с Тимуром Хабибулиным вышли во второй круг после победы над Хумаюн Султановым и Санжар Файдиевим - 7:5, 6:3.
Добавим также, за путевку в четвертьфинал Марченко поспорит с победителем встречи Санжар Файзиев (Узбекистан) - Роман Сафиуллин (Россия).