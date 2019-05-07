Тенісист Марченко пробився в 1/8 фіналу турніру в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Донеччанин Ілля Марченко вперше цього року виграв два матчі поспіль в рамках "челленджеру" в Казахстані, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
В другому колі "челленджеру" в Шимкенті наш співвітчизник за 2 години та 25 хвилин здолав опір шостого сіяного Володимира Ігнатика – 3:6, 6:3, 6:4. Вирішальний брейк у третьому сеті Ілля зробив в останній момент.
Натомість Владислав Манафов, який пройшов в основу через кваліфікацію, поступився іспанцю Рікардо Охеда-Лара – 5:7, 2:6.
Примітно, що Манафов у парі з Тимуром Хабібуліним вийшли в друге коло після перемоги над Хумаюном Султановим і Санжаром Файдієвим – 7:5, 6:3.
Додамо також, за путівку до чвертьфіналу Марченко посперечається з переможцем зустрічі Санжар Файзиев (Узбекистан) - Роман Сафіуллін (Росія).