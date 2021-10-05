Теннис: украинка разгромила первую сеяную в финале отбора на Индиан-Уэллс

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова стала пятой представительницей "желто-синих", которая сыграет в основной сетке супертурнира WTA -1000 в Индиан-Уэллс (США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В финале квалификации теннисистка из Николаева, посеянная под 15 номером, за 1 час и 20 минут разобралась с лидером посева итальянкой Ясмин Паолини — 6:1, 6:3.

Примечательно, что Козлова занимает 136 место в мировом рейтинге WTA, а Паолини значительно выше — 63.

Напомним

Непосредственно в основную сетку соревнований попали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Украинские Национальные Новости

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