Теннис: украинка разгромила первую сеяную в финале отбора на Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова стала пятой представительницей "желто-синих", которая сыграет в основной сетке супертурнира WTA -1000 в Индиан-Уэллс (США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В финале квалификации теннисистка из Николаева, посеянная под 15 номером, за 1 час и 20 минут разобралась с лидером посева итальянкой Ясмин Паолини — 6:1, 6:3.
Примечательно, что Козлова занимает 136 место в мировом рейтинге WTA, а Паолини значительно выше — 63.
Напомним
Непосредственно в основную сетку соревнований попали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.