Теніс: українка розгромила першу сіяну у фіналі відбору на Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова стала п'ятою представницею "жовто-блакитних", яка зіграє в основній сітці супертурніру WTA -1000 в Індіан-Веллс (США). Про це інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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У фіналі кваліфікації тенісистка з Миколаєва, посіяна під 15 номером, за 1 годину 20 хвилин розібралася з лідером посіву італійкою Ясмін Паоліні – 6:1, 6:3.
Примітно, що Козлова займає 136 місце в світовому рейтингу WTA, а Паоліні значно вища – 63.
Нагадаємо
Безпосередньо в основну сітку змагань потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.