Теніс: українка розгромила першу сіяну у фіналі відбору на Індіан-Веллс

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова стала п'ятою представницею "жовто-блакитних", яка зіграє в основній сітці супертурніру WTA -1000 в Індіан-Веллс (США). Про це інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.