Теннис: две украинки победили на старте основной сетки турнира WTA в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Леся Цуренко провели поединки первого круга основной сетки на турнире WTA-250 “Transylvania Open”, который проходит в Румынии, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В стартовом матче киевлянка Калинина, посеянная под 8 номером, не оставила никаких шансов Лесли Паттинаме-Керкхов из Нидерландов - 6: 1, 6: 1.
Зато Цуренко в матче первого раунда сломил сопротивление румынской теннисистки Андрее Пискаревой - 7: 5, 6: 2.
Дополнение
Следующей соперницей Цуренко станет Анастасия Гасанова из России, а Калининой - Фридзам.