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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Теніс: дві українки перемогли на старті основної сітки турніру WTA у Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Леся Цуренко провели поєдинки першого кола основної сітки на турнірі WTA-250 “Transylvania Open”, що триває в Румунії, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Теніс: дві українки перемогли на старті основної сітки турніру WTA у Румунії

Деталі

У стартовому матчі киянка Калініна, посіяна під 8 номером, не залишила жодних шансів Леслі Паттінаме-Керкхов з Нідерландів — 6:1, 6:1.

Натомість Цуренко у матчі першого раунду зломила опір румунської тенісистки Андрії Піскарьової — 7:5, 6:2.

Доповнення

Наступною суперницею Цуренко стане Анастасія Гасанова з Росії, а Калініної — Фрідзам.

Українські Національні Новини

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