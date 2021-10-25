Теніс: дві українки перемогли на старті основної сітки турніру WTA у Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Леся Цуренко провели поєдинки першого кола основної сітки на турнірі WTA-250 “Transylvania Open”, що триває в Румунії, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У стартовому матчі киянка Калініна, посіяна під 8 номером, не залишила жодних шансів Леслі Паттінаме-Керкхов з Нідерландів — 6:1, 6:1.
Натомість Цуренко у матчі першого раунду зломила опір румунської тенісистки Андрії Піскарьової — 7:5, 6:2.
Доповнення
Наступною суперницею Цуренко стане Анастасія Гасанова з Росії, а Калініної — Фрідзам.