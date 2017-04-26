Температура воздуха в столице поднимется до 18 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня в Киеве осадков не ожидается, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха ночью 5-7° градусов тепла, днем 16-18° градусов тепла.
Ветер в Украине юго-западный, порывистый, 5-12, местами, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.
Как сообщал УНН, сегодня температура воздуха в Украине в течение дня повысится до 14-19° тепла, на западе до 18-22° тепла. В восточных областях ожидается 9-14° тепла. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах 3-9° тепла.