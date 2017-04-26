Температура повітря в столиці підніметься до 18 градусів тепла

Температура повітря вночі 5-7° градусів тепла, вдень 16-18° градусів тепла.

Вітер в Україні південно-західний, поривчастий, 5-12, місцями, окрім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Як повідомляв УНН, сьогодні температура повітря в Україні впродовж дня підвищиться до 14-19° тепла, на заході до 18-22° тепла. У східних областях очікується 9-14° в тепла. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах 3-9° тепла.