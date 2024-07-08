Американский штат Техас, по данным Национального центра ураганов США, готовится к приходу шторма "Берилл", который снова перерос в ураган, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Синоптики говорят, что шторм может принести разрушительные ветры, штормовые нагоны и дождь до 25 см, когда выйдет на берег рано утром в понедельник по местному времени.

Некоторые из крупнейших портов штата закрылись в рамках подготовки к непогоде, а жителей предупредили о повсеместных отключениях электроэнергии.

"Берилл" вызвал гибель по меньшей мере 10 человек в Карибском бассейне, прежде чем его класс был понижен до тропического шторма, когда он обрушился на полуостров Юкатан в Мексике.

Перед приходом урагана более миллиона техасцев оказались под угрозой урагана.

Ожидается, что он выйдет на берег между городами Галвестон и Корпус-Кристи и может достичь уровня категории 2, что означает, что он может иметь скорость ветра до 177 км/ч.

Власти заявляют, что хотя он, возможно, и не такой сильный, как в Карибском бассейне, он все равно может вызвать массовые отключения электроэнергии и сбои в Техасе, вплоть до города Хьюстон.

Директор Национального центра ураганов США Майкл Бреннан предупредил тех, кто живет на пути "Берилла", чтобы они нашли безопасное место, чтобы переночевать в понедельник, "поскольку опасные условия сохранятся даже после того, как центр "Берилла" пройдет".

"Существует очень значительный риск внезапных наводнений на побережье Техасского залива, в восточном Техасе и регионе АркаТекс (Арканзас-Техах)", - отметил он.

"Не игнорируйте этот очень серьезный шторм", - призвал исполняющий обязанности губернатора Дэн Патрик.

Порты Корпус-Кристи, Хьюстон, Галвестон, Фрипорт и Техас-Сити закрылись, а это означает, что экспорт может быть временно остановлен.

Все движение судов и грузовые операции были ограничены.

Округ Рефухио, к северу от Галвестона, в субботу объявил об обязательной эвакуации, указав в качестве причин ограниченные возможности экстренных служб, движение транспорта в праздничные дни 4 июля и ослабление инфраструктуры района из-за урагана Харви в 2017 году.

Тем временем округ Нуэсес распорядился об обязательной эвакуации посетителей и призвал местных жителей также покинуть город.

По словам Патрика, более 2000 сотрудников экстренных служб готовы справиться с последствиями "Берилла", включая членов Национальной гвардии Техаса.

По данным американского синоптического сервиса AccuWeather, ураганы такого типа, обрушивающиеся на берег, в июле для Техаса довольно редки.

Ожидается, что позже на этой неделе "Берилл" переместится через центральные штаты Америки, включая Миссисипи.

"Берилл" стал беспрецедентным штормом. На каком-то этапе он стал самым ранним когда-либо зарегистрированным ураганом 5-й категории.

Он уже оставил след опустошения по всему Карибскому региону, особенно сильно поразив острова, включая Сент-Винсент и Гренадины, Мейро и Юнион, а также Гренаду.

Шторм также был одним из самых сильных, которые когда-либо обрушивались на Ямайку, и оставил без электричества сотни тысяч людей.

"Берилл" принес сильный дождь в туристические центры Канкуна и Тулума на юге Мексики. О серьезных убытках не сообщалось, но сильный ветер повалил деревья и вызвал отключение электроэнергии.

Дополнение

Хотя трудно объяснить конкретные штормы изменением климата, поскольку причины сложны, исключительно высокие температуры поверхности моря считаются ключевой причиной, почему ураган "Берилл" был таким мощным, указывает издание.

Это первый ураган в атлантическом сезоне 2024 года, но Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупредило, что в этом году в Северной Атлантике может произойти до семи крупных ураганов по сравнению с тремя в среднем за сезон.