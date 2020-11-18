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Тайное посещение оккупированного Крыма: помощник капитана буровой установки предстанет перед судом

Тайное посещение оккупированного Крыма: помощник капитана буровой установки предстанет перед судом

Киев  •  УНН

 • 10716 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении помощника капитана буровой установки, которого подозревают в незаконном посещении оккупированного полуострова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя направлено в суд обвинительный акт в отношении помощника капитана буровой установки, по обвинению в нарушении порядка въезда/выезда с/на временно оккупированную территорию полуострова Крым (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины занимал должность помощника капитана буровой установки на незаконно захваченном оккупационными властями "Государственном унитарном предприятии "Черноморнефтегаз". Начиная с 2014 года, обвиняемый систематически нарушал порядок въезда/выезда с/на территорию оккупированного полуострова, с целью причинения вреда интересам Украины, что заключалось в незаконном использовании Российской Федерацией природных ресурсов в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Напомним, в Украине из-за нарушения порядка посещения оккупированного Крыма сообщено о подозрении помощнику капитана буровой установки.

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