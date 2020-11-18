Таємне відвідування окупованого Криму: помічник капітана бурової установки постане перед судом

“За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя скеровано до суду обвинувальний акт стосовно помічника капітана бурової установки, за обвинуваченням у порушенні порядку в’їзду/виїзду з/на тимчасово окуповану територію півострова Крим (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України обіймав посаду помічника капітана бурової установки на незаконно захопленому окупаційною владою “Державному унітарному підприємстві “Чорноморнафтогаз”. Починаючи з 2014 року, обвинувачений систематично порушував порядок в’їзду/виїзду з/на територію окупованого півострову, з метою спричинення шкоди інтересам України, що полягала у незаконному використанню Російською Федерацією природних ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України.

Нагадаємо, в Україні через порушення порядку відвідування окупованого Криму повідомлено про підозру помічнику капітана бурової установки.