Танкеры рф, затонувшие в Черном море, могут вызвать экологическую катастрофу - Greenpeace
Киев • УНН
Два российских танкера затонули в Керченском проливе, вылив 4300 тонн мазута. По данным Greenpeace, разлив нефтепродуктов может привести к серьезной экологической катастрофе в регионе.
Российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе. Просто сейчас в воду выливаются более четырех тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает Greenpeace, пишет УНН.
4300 тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов сейчас выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря в результате аварии двух танкеров, которые попали в шторм,
Детали
По их данным, оба российских танкера направлялись с грузом топлива для российского флота, а система определения местонахождения морских судов была выключена уже 12 дней (данные отслеживания от 1 октября показывают, что маршрут доставки начинается из Волгограда и заканчивается в Керченском проливе).
Руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании доктор Пол Джонстон завил, что любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия.
Разлив скорее всего будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся на северо-восток, и при нынешних погодных условиях его будет чрезвычайно трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет чрезвычайно трудно очистить. Влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти,
Он отметил, что тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, вызывают более заметное влияние в том числе на морскую фауну. И подчеркнул, что учитывая возможность такого значительного влияния на окружающую среду основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться минимизировать дальнейший разлив.
Если корабли затонут, то существует вероятность долговременного вылива нефти и нефтепродуктов,
Организации также напомнила, что этот регион уже страдал от суровых погодных условий, которые привели к утечке 1,2 тысячи тонн мазута с одного российского танкера в 2007 году у полуострова Тузла.
Это привело к серьезному ущербу, который наблюдался даже через год после аварии. Хотя российские чиновники вряд ли будут принимать меры для уменьшения воздействия на окружающую среду, мы будем продолжать мониторинг ситуации,
Напомним
В Керченском проливе два танкера "Волгонефть" попали в аварию, один сел на мель. С "Волгонефть 212" эвакуировали 13 человек, один погиб, на борту второго танкера ожидают спасения 14 моряков.