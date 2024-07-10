"Таможенный безвиз" достиг пика во втором квартале, всего уже более 91 тыс. транзитных деклараций - Минфин

В рамках "таможенного безвиза" за время действия оформлено 91 тыс. транзитных таможенных деклараций, из которых во II квартале 2024 года - 25,5 тысячи, сообщили в Минфине в среду, пишет УНН.

Детали

"Во II квартале 2024 г. по процедуре совместного транзита (NCTS) Гостаможслужба оформила 25,5 тыс. транзитных деклараций, что на 2 тыс. больше чем в предыдущем квартале. Причем большую их часть, около 15 тыс., - в новой для бизнеса системе NCTS Фаза 5", - сообщили в Минфине.

В ведомстве делают вывод, что несмотря на процесс перехода бизнеса на NCTS Фаза 5, который состоялся 22 апреля, "динамика оформления деклараций в процедуре общего транзита не замедлилась": ІІ квартал 2024 года стал наиболее результативным с начала международного использования "таможенного безвиза" 1 октября 2022 года.

"Общее количество оформленных деклараций достигло 91 тысячи", - сообщили в Минфине.

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