"Таможенный безвиз" достиг пика во втором квартале, всего уже более 91 тыс. транзитных деклараций - Минфин

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  125754 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  124230 просмотра
Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

  •  74762 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  115499 просмотра
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

  •  70002 просмотра
публикации
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

  •  84944 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  115499 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  117234 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  124230 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  125754 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

  •  70002 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

  •  108224 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  111749 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля 2024, 03:03  •  174661 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

7 июля 2024, 18:07  •  131169 просмотра
Актуальное
"Таможенный безвиз" достиг пика во втором квартале, всего уже более 91 тыс. транзитных деклараций - Минфин

"Таможенный безвиз" достиг пика во втором квартале, всего уже более 91 тыс. транзитных деклараций - Минфин

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 14:06  •  7068 просмотра

Read in English

Во втором квартале 2024 года Украина оформила 25,5 тысяч транзитных таможенных деклараций в рамках "таможенного безвиза", доведя общее количество до 91 тысячи с момента его введения 1 октября 2022 года.

В рамках "таможенного безвиза" за время действия оформлено 91 тыс. транзитных таможенных деклараций, из которых во II квартале 2024 года - 25,5 тысячи, сообщили в Минфине в среду, пишет УНН.

Детали

"Во II квартале 2024 г. по процедуре совместного транзита (NCTS) Гостаможслужба оформила  25,5 тыс. транзитных деклараций, что на 2 тыс. больше чем в предыдущем квартале. Причем большую их часть, около 15 тыс., - в новой для бизнеса системе NCTS Фаза 5", - сообщили в Минфине.

В ведомстве делают вывод, что несмотря на процесс перехода бизнеса на NCTS Фаза 5, который состоялся 22 апреля, "динамика оформления деклараций в процедуре общего транзита не замедлилась": ІІ квартал 2024 года стал наиболее результативным с начала международного использования "таможенного безвиза" 1 октября 2022 года. 

"Общее количество оформленных деклараций достигло 91 тысячи", - сообщили в Минфине.

Image

Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" - премьер20 июня 2024, 10:47 • 20332 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции
  •  19873 просмотра

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

Эксклюзив
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
  •  84944 просмотра

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
  •  85071 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
  •  117234 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
  •  99609 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

Эксклюзив
Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари
  •  60168 просмотра

Наш коллектив не поддерживает эту инициативу - компания из Броваров о возможном изменении названия города на Бровари

Эксклюзив
С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом
  •  51038 просмотра

С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом

Эксклюзив
В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция
  •  87303 просмотра

В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция

Эксклюзив
В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов
9 июля 2024, 10:40  •  102712 просмотра

В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов

Эксклюзив
В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ
9 июля 2024, 09:04  •  106652 просмотра

В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ

Популярные

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

  •  70002 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  115499 просмотра
Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

Посол Украины в Турции рассказал, как продвигается совместная операция Болгарии, Румынии и Турции в разминировании Черного моря

  •  74762 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  124230 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  125754 просмотра

Публикации

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

  •  84944 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

  •  115499 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  117234 просмотра
Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

  •  124230 просмотра
НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

  •  125754 просмотра

Война

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Запорожье: Офис генпрокурора открыл уголовное производство

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Запорожье: Офис генпрокурора открыл уголовное производство

  •  0 просмотра
Бесхозяйственность оккупантов на Луганщине: Краснянское водохранилище находится на грани катастрофы

Бесхозяйственность оккупантов на Луганщине: Краснянское водохранилище находится на грани катастрофы

  •  2152 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении продолжаются 12 боев

Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении продолжаются 12 боев

  •  3316 просмотра
Сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии: Зеленский о соглашении по безопасности с Люксембургом

Сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии: Зеленский о соглашении по безопасности с Люксембургом

  •  8280 просмотра
Украина подписала соглашение по безопасности с Люксембургом

Украина подписала соглашение по безопасности с Люксембургом

  •  13274 просмотра

политика

Участники Совбеза ООН заслушали показания директора "Охматдета" и выразили консолидированную поддержку Украине

Участники Совбеза ООН заслушали показания директора "Охматдета" и выразили консолидированную поддержку Украине

  •  118 просмотра
Сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии: Зеленский о соглашении по безопасности с Люксембургом

Сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии: Зеленский о соглашении по безопасности с Люксембургом

  •  8280 просмотра
Украина подписала соглашение по безопасности с Люксембургом

Украина подписала соглашение по безопасности с Люксембургом

  •  13274 просмотра
Истребители F-16 из Дании и Нидерландов уже в пути в Украину - Блинкен

Истребители F-16 из Дании и Нидерландов уже в пути в Украину - Блинкен

  •  13728 просмотра
Зеленский о передаче F-16 Украине: благодарен США, Дании и Нидерландам за практические шаги

Зеленский о передаче F-16 Украине: благодарен США, Дании и Нидерландам за практические шаги

  •  13213 просмотра

Война

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Запорожье: Офис генпрокурора открыл уголовное производство

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Запорожье: Офис генпрокурора открыл уголовное производство

  •  0 просмотра
Бесхозяйственность оккупантов на Луганщине: Краснянское водохранилище находится на грани катастрофы

Бесхозяйственность оккупантов на Луганщине: Краснянское водохранилище находится на грани катастрофы

  •  2152 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении продолжаются 12 боев

Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении продолжаются 12 боев

  •  3316 просмотра
Сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии: Зеленский о соглашении по безопасности с Люксембургом

Сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии: Зеленский о соглашении по безопасности с Люксембургом

  •  8280 просмотра
Украина подписала соглашение по безопасности с Люксембургом

Украина подписала соглашение по безопасности с Люксембургом

  •  13274 просмотра

политика

Участники Совбеза ООН заслушали показания директора "Охматдета" и выразили консолидированную поддержку Украине

Участники Совбеза ООН заслушали показания директора "Охматдета" и выразили консолидированную поддержку Украине

  •  118 просмотра
Сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии: Зеленский о соглашении по безопасности с Люксембургом

Сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии: Зеленский о соглашении по безопасности с Люксембургом

  •  8280 просмотра
Украина подписала соглашение по безопасности с Люксембургом

Украина подписала соглашение по безопасности с Люксембургом

  •  13274 просмотра
Истребители F-16 из Дании и Нидерландов уже в пути в Украину - Блинкен

Истребители F-16 из Дании и Нидерландов уже в пути в Украину - Блинкен

  •  13728 просмотра
Зеленский о передаче F-16 Украине: благодарен США, Дании и Нидерландам за практические шаги

Зеленский о передаче F-16 Украине: благодарен США, Дании и Нидерландам за практические шаги

  •  13213 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

  •  37541 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  121353 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  118884 просмотра

Экономика

"Таможенный безвиз" достиг пика во втором квартале, всего уже более 91 тыс. транзитных деклараций - Минфин

"Таможенный безвиз" достиг пика во втором квартале, всего уже более 91 тыс. транзитных деклараций - Минфин

  •  7275 просмотра
На Киевщине за использование земельных угодий дополнительно уже уплачено 45,5 млн грн налогов - Кравченко

На Киевщине за использование земельных угодий дополнительно уже уплачено 45,5 млн грн налогов - Кравченко

  •  8092 просмотра
Соцвыплаты в первом полугодии полностью профинансированы - Минфин

Соцвыплаты в первом полугодии полностью профинансированы - Минфин

  •  8278 просмотра
Фермерам разрешили через реестр подавать заявки на компенсацию за разминирование сельскохозяйственных земель

Фермерам разрешили через реестр подавать заявки на компенсацию за разминирование сельскохозяйственных земель

  •  9676 просмотра
Продажа санкционных активов: предприятия "Аэрок" и "Демуринский ГОК" включили в объекты большой приватизации

Продажа санкционных активов: предприятия "Аэрок" и "Демуринский ГОК" включили в объекты большой приватизации

  •  14370 просмотра

Киев

Шестеро медработников погибли в результате атаки рф на Киев 8 июля: в Минздраве рассказали о жертвах

Шестеро медработников погибли в результате атаки рф на Киев 8 июля: в Минздраве рассказали о жертвах

  •  8460 просмотра
"Предложил лечь на кровать для массажа": работника общежития вуза подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего парня

"Предложил лечь на кровать для массажа": работника общежития вуза подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего парня

  •  12768 просмотра
В "Охматдете" возобновили электроснабжение после атаки рф - ДТЭК

В "Охматдете" возобновили электроснабжение после атаки рф - ДТЭК

  •  17982 просмотра
5 детей стали жертвами ракетной атаки рф на Киев - мэр

5 детей стали жертвами ракетной атаки рф на Киев - мэр

  •  31392 просмотра
В Киеве ночью Maserati столкнулась с мопедом, есть жертва: водителю машины сообщили о подозрении

В Киеве ночью Maserati столкнулась с мопедом, есть жертва: водителю машины сообщили о подозрении

  •  18540 просмотра