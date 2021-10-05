Талибы возобновили выдачу паспортов Афганистана с прежним названием страны

КИЕВ. 5 октября. УНН. Радикальное движение “Талибан” возобновило во вторник выдачу афганских паспортов и удостоверений личности. Как заявил на пресс-конференции назначенный радикалами пресс-секретарь МВД страны Саид Хости, пока что на документах будет указываться прежнее название страны, то есть Исламская Республика Афганистан, хотя сами талибы в официальной документации уже используют “Исламский эмират Афганистан”, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал Tolo News.