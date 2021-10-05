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Актуальное
Талибы возобновили выдачу паспортов Афганистана с прежним названием страны

Талибы возобновили выдачу паспортов Афганистана с прежним названием страны

Киев  •  УНН

 • 21025 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Радикальное движение “Талибан” возобновило во вторник выдачу афганских паспортов и удостоверений личности. Как заявил на пресс-конференции назначенный радикалами пресс-секретарь МВД страны Саид Хости, пока что на документах будет указываться прежнее название страны, то есть Исламская Республика Афганистан, хотя сами талибы в официальной документации уже используют “Исламский эмират Афганистан”, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал Tolo News.

Детали

“В настоящее время новые паспорта будут выдаваться с прежним названием страны — Исламская Республика Афганистан”, — приводит его слова афганский телеканал Tolo News.

“У нас уже готовы порядка миллиона документов. Сейчас в Кабуле удостоверения личности получат 25 тыс. человек, затем их выдача возобновится в регионах, — рассказал глава Генерального управления по вопросам выдачи паспортов при МВД Афганистана Алам Гуль Хаккани. — Если прежнее руководство страны выдавало не более 3 тыс. паспортов в день, то мы будем выдавать по 6 тыс.”

Помимо этого, представители ведомства подчеркнули, что “все сотрудницы управления, в частности работницы паспортных столов, приглашены к возобновлению своей трудовой деятельности”. Вместе с тем талибы пообещали, что в ближайшее время рассчитаются с долгами по зарплате со всеми работниками и работницами, которые ее не получали последние три месяца.

Ранее

В понедельник временный афганский кабмин издал распоряжение МВД о возобновлении процесса выдачи паспортов и электронных удостоверений личности, который был приостановлен со второй половины августа, что вызвало серию протестов в нескольких городах страны.

25 сентября заместитель министра информации и культуры во временном правительстве Забихулла Муджахид заявил, что все паспорта, полученные гражданами Афганистана при прежнем режиме, останутся действительными, однако отметил, что вскоре будут выдаваться документы нового образца с указанием “Исламского эмирата Афганистан”.

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